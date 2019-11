Microsoft pousse les services Google sur Outlook.com

G Suite bientôt intégré dans Outlook.com ? On en prend le chemin, d’après Florian Beaubois.

Ce spécialiste de l’automatique est par ailleurs coanimateur du podcast LiveTile, consacré aux technos Microsoft.

Il a relayé, sur Twitter, des captures d’écran illustrant l’intégration en question.

Trois outils sont concernés pour le moment : Gmail, Google Drive et Google Agenda.

L’expérience rappelle celle déjà proposée sur l’application Outlook pour iOS et Android.

Elle semble pour l’heure ouverte à peu d’utilisateurs. Ceux qui peuvent y accéder sont avertis par une pop-up.

I added my Google Suite Work account to Outlook and can now see available room in the building when creating a meeting on Outlook (. It’s pretty powerfull. (All rooms in the building are powered by google meets / hangout hardware).

— Florian B (@flobo09) November 20, 2019