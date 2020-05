Virtualisation : Hyper-V prend ses marques sur ARM

Petit à petit, Hyper-V sur ARM prend forme.

Microsoft avait ouvert la voie l’an dernier sur la Surface Pro X, avec une forme « légère » de virtualisation mise en œuvre à travers WSL2.

La build 19559 de Windows 10, publiée début février, avait étendu ces capacités en permettant la création et la gestion de VM avec les outils intégrés à Windows 10 (Pro ou Entreprise).

Une nouvelle étape est franchie à l’occasion de la sortie de la build 19631.

Microsoft met à disposition un VHDX (disque dur virtuel) qui permet d’installer Windows 10 en tant que système invité sur des appareils ARM64. À ce stade, pas de prise en charge de la virtualisation imbriquée. Ni de VM Linux.

On aura noté, en parallèle, deux améliorations qu’apporte la build 19631 :

