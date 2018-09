Microsoft Ignite : Cloud, Edge, IA et IoT, Satya Nadella fixe le cap

Microsoft Ignite 2018 réunit cette semaine à Orlando (Floride) des développeurs et des professionnels IT du monde entier. Le directeur général (CEO) de Microsoft, Satya Nadella (en photo) s’y est exprimé. Il a réaffirmé l’engagement de la firme dans les technologies cloud et l’intelligence artificielle (IA). Pour transformer les organisations.

« Nous sommes bel et bien dans l’ère du cloud intelligent et de l’intelligent edge. [Ndlr : la périphérie intelligente qui permet l’analyse des données là où elles sont générées] », a déclaré le dirigeant lundi en introduction de la conférence.

Faire preuve « d’intensité technologique »

« Que ce soit une voiture, un réfrigérateur ou une usine, tout se connecte et devient intelligent. Et cette puissance informatique est utilisée pour générer la prochaine génération de processus métiers pilotés par l’IA. Pour que nous puissions capitaliser sur ce changement de paradigme, il nous faut une intensité technologique (tech intensity) ».

Qu’est-ce que l’intensité technologique, exactement ? Selon Satya Nadella, il s’agit d’une approche déterminée d’adoption et de (co-)construction de technologies.

« Chacun de nous doit faire deux choses : premièrement, nous devons nous assurer d’adopter les technologies les plus récentes et les plus performantes. Et deuxièmement, nous devons créer notre propre capacité numérique. Quel que soit le secteur d’activité, vous êtes une entreprise numérique et vous devez faire les deux », a-t-il affirmé.

Avec l’aide de partenaires solides. Microsoft lui-même investit dans son écosystème.

Optimiser la donnée et l’expérience client

Pour réduire les silos de données et dynamiser la relation client, Microsoft et deux de ses partenaires de longue date, SAP et Adobe, ont lancé leur Open Data Initiative lors d’Ignite. Le projet vise en outre à optimiser l’expérience client soutenue par l’intelligence artificielle.

Ouvert à d’autres entreprises, le projet, dans un premier temps, améliore l’interopérabilité et l’échange de données entre des produits phares des trois éditeurs de logiciels : Microsoft Dynamics 365, les solutions CRM et ERP de SAP (C/4HANA et S/4HANA), la suite d’outils et la plateforme marketing Adobe Experience Cloud et Adobe Experience Platform.

« Le modèle de données prévoit l’utilisation d’un référentiel de données (data lake) commun sur Microsoft Azure », a expliqué la firme de Redmond dans un commmuniqué.

Sécuriser le cloud et les objets connectés

Micosoft a également annoncé des nouveautés produits de sécurité. L’offre intégrée de protection Microsoft Threat Protection en fait partie. Elle est accessible sur une même interface/tableau de bord pour Office, Azure et Windows.

Par ailleurs, l’éditeur propose une connexion sans mot de passe via l’application Microsoft Authenticator. Et ce pour les applications d’entreprise connectées à Azure Active Directory.

La firme de Redmond promeut aussi des mises à jour d’Office 365 Secure Score. Les professionnels qui disposent d’un droit d’accès administrateur sont ciblés. Et ce pour un abonnement Office 365 Business Premium ou Enterprise. Enfin, Microsoft a confirmé la disponibilité publique d’Azure Sphere, sa solution de sécurisation de l’IoT dans le cloud.

L’ensemble s’appuie sur l’intelligence artificielle.

Investir dans l’IA au service de l’humain

Satya Nadella a conclu son keynote sur sa notion d’intensité technologique. Celle-ci ne se résumerait pas à « l’engagement client et à la transformation numérique ou à la sécurité et à la confiance ». Il s’agit de renforcer – positivement – les entreprises et la société.

Dans ce contexte, Microsoft dit investir 40 millions de dollars sur cinq ans pour financer la diffusion de l’IA à des fins humanitaires (AI for Humanitarian Action).

(crédit photo de une © Microsoft)