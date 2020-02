Microsoft : des imprévus dans la gamme Surface Hub ?

Attendu pour cette année, le Surface Hub 2X verra-t-il vraiment le jour ?

Microsoft n’exclurait pas d’éjecter le produit de sa feuille de route*.

La communication auprès des partenaires – illustrée par la présentation ci-dessous – le laisse entendre.

Dans la gamme Surface Hub, le modèle 2X doit constituer un prolongement du 2S, disponible en France depuis septembre 2019 pour un tarif de base de 9 699 € HT.

Il est censé ajouter des fonctionnalités parmi lesquelles la rotation d’écran et la possibilité de combiner plusieurs appareils en un seul affichage étendu.

Aux dernières nouvelles, ces capacités devaient également être mises à disposition des utilisateurs du Surface Hub 2S. Ce par l’intermédiaire d’un module d’extension matériel.

Ledit module ne sortira pas en 2020, affirme Microsoft. Il est même possible qu’il ne soit jamais commercialisé.

La rotation d’écran et consorts pourraient finalement être apportés à l’ensemble des Surface Hub par le biais d’une mise à jour de Windows, basée sur la version 20H1 (actuellement en phase expérimentale).

Microsoft fait de cet update un « axe stratégique » pour 2020.

L’idée est de fournir un OS qui soit pris en charge jusqu’en 2025. Il sera livré avec la version 85 pouces du Surface Hub 2S, toujours prévue pour cette année (le modèle actuel est au format 50 pouces).

L’écran Surface Hub reste pour le moment sur la roadmap. Idem pour les Surface Hub sous Windows 10 éditions Pro et Entreprise. Ils seront compatibles avec les applications Win32, contrairement aux autres modèles, optimisés pour les applications « universelles » (UWP).

* La référence au modèle 2X a disparu de la page de présentation de la gamme Surface Hub (cf. archive pour comparaison).

