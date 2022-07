Microsoft Inspire : 5 annonces à retenir

La firme de Redmond a dévoilé une série d’innovations autour de Teams et Microsoft 365 lors de son événement partenaires Microsoft Inspire des 19 et 20 juillet 2022.

L’événement en ligne intervient alors que les programmes partenaires de Microsoft sont révisés pour s’aligner sur les ambitions cloud de la multinationale.

Voici quelques-unes des annonces mises en exergue par la firme américaine :

1. Centre de contacts >

Microsoft Digital Contact Center Platform regroupe au sein d’un même ensemble collaboratif plusieurs produits Microsoft, dont Nuance (spécialiste de la reconnaissance vocale dont l’acquisition a été annoncée l’an dernier), Dynamics 365, Power Platform et Microsoft Teams.

2. Cloud et « souveraineté » >

Le chemin est emprunté par d’autres hyperscalers américains, dont Google et Oracle. Avec l’offre Cloud for Sovereignty, Microsoft veut répondre aux attentes d’organisations, en particulier les administrations et d’autres acteurs du secteur public, qui veulent disposer d’un plus grand contrôle sur leurs données, leur localisation et leur gouvernance.

En France, on note que Microsoft est partenaire de Bleu, le projet « cloud de confiance » de Capgemini et Orange, dont les premiers services seront opérationnels en 2024.



3. Windows 365 >

L’offre de machine virtuelle Windows 365, a été lancée l’an dernier. Le produit a évolué depuis, avec de nouvelles fonctionnalités, dont Autopatch (qui automatise les mises à jour Windows), la restauration de PC cloud à un état antérieur ou encore le support de Citrix HDX Plus.

4. Viva Engage >

Microsoft Viva est la plateforme d’expérience et engagement des employés. Le nouveau module Viva Engage facilite, selon l’éditeur, la création de communautés, ainsi que le partage entre collègues via les fonctions Storyline et Stories. En bref, Viva Engage porte « le social networking d’inspiration grand public dans l’espace de travail » en s’appuyant sur Yammer.

5. Excel Live dans Teams >

L’éditeur de Redmond ajoute de nouvelles fonctionnalités dans Teams et Microsoft 365, dont Excel Live. La fonctionnalité permet aux utilisateurs de l’application de feuilles de calcul de « collaborer sur des classeurs en temps réel dans les réunions Teams ».

De quoi rasséréner l’écosystème ?

Microsoft déclare travailler avec plus de 400 000 partenaires qui emploient plus de 22 millions de personnes dans le monde. Dorénavant, un score de capacité détermine qui peut être « partenaire de solutions » du réseau Microsoft Partner Network.