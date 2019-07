Inspire : Microsoft renforce Teams et Azure Migrate

Teams, Dynamics 365, Azure Lighthouse et Migrate… Microsoft a dévoilé nouveautés et mises à jour lors de sa conférence partenaires Inspire 2019.

Microsoft réunit cette semaine ses partenaires lors de l’événement Inspire 2019 à Las Vegas.

Après avoir fait machine arrière sur un changement planifié visant à mettre fin aux droits d’utilisation interne (IUR) d’intégrateurs et revendeurs de ses produits, Microsoft a tenté de rassurer son écosystème et a annoncé des nouveautés et mises à jour.

La collaboration et le soutien aux migrations vers le cloud Azure sont au menu.

Florilège :

– Microsoft Teams > le service de collaboration, qui revendique désormais 13 millions d’utilisateurs actifs par jour dans le monde, inclut désormais des notifications prioritaires et de lecture (read receipts), entre autres fonctionnalités nouvelles.

– Dynamics 365 > Microfoft a mis à jour Dynamics 365 Nonprofit Accelerator, la version de l’ERP destinée aux organisations à but non lucratif. L’éditeur a aussi annoncé de nouvelles intégrations dans Dynamics 365 ciblant l’industrie automobile et les services financiers.

Par ailleurs, la disponibilité du programme Business Applications ISV Connect est confirmée. Les éditeurs indépendants de logiciels sont ciblés.

– Azure Lighthouse > Cette nouvelle solution est conçue pour permettre aux partenaires d’automatiser la gestion de « tous leurs clients » Azure depuis une même interface.

– Programme Azure Migrate > ce nouveau programme inclut outils et conseils pour réduire les risques associés à une migration de clients vers Azure.

Cloud et sécurité

Les partenaires de Microsoft dans le monde auraient généré « 9,5 milliards de dollars » depuis le lancement il y a deux ans d’actions en faveur des ventes croisées.

Surfant sur cette vague, l’éditeur veut soutenir la mise à niveau de ses revendeurs.

La firme américaine leur propose donc cinq spécialisations avancées associées à Azure :

– Migration de Windows Server et SQL Server vers Microsoft Azure ;

– Migration de Linux et de bases de données open source vers Azure ;

– Migration d’entrepôts de données vers Azure ;

– Modernisation d’applications web dans Azure ;

– Kubernetes sur Microsoft Azure.

Les partenaires qualifiés peuven aussi mettre en avant la compétence Microsoft Security.

Enfin, Microsoft leur promet un nouveau modèle de tarification. Celui-ci inclut la facturation mensuelle et annuelle en mode SaaS, des options de facturation personnalisées et des essais SaaS « gratuits ».