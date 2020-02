Microsoft et LinkedIn remanient leur top management

Jeff Weiner aura passé 11 ans et demi à la direction générale de LinkedIn.

Le 1er juin 2020 lui succédera le directeur produit Ryan Rolansky.

Les deux hommes s’étaient côtoyés chez Yahoo entre 2001 et 2004.

Le premier avait embauché le second en 2009. LinkedIn n’avait alors que quelques mois.

La plate-forme revendique aujourd’hui 675 millions d’utilisateurs. L’entreprise compte 16 000 employés, pour une trentaine de bureaux dans le monde.

Actuel responsable du portefeuille de solutions marketing, Tomer Cohen prendra le relais de Ryan Rolansky. Jeff Weiner rebondira quant à lui aux fonctions de président exécutif.

Chez Microsoft, le remaniement se fait à un échelon hiérarchique inférieur.

Panos Panay (en photo ci-dessous), directeur de la gamme Surface, prendra, le 25 février 2020, la tête d’une entité « Windows + Devices ». Y seront fusionnées les équipes hardware et « Windows Experience ».

Joe Belfiore, qui pilote cette entité Windows Experience, partira codiriger l’Office Experience Group. L’EPIC (Essential Products Inclusive Community), qui regroupe les applications mobiles et Microsoft News, resterait sous sa supervision.

Du changement est également à prévoir dans l’équipe Microsoft Teams. Brian Macdonald laissera la place à Jeff Teper, qui pilotera la messagerie collaborative en plus de OneDrive et de SharePoint.

Illustrations © Microsoft & LinkedIn

