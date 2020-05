Microsoft acquiert Metaswitch : la 5G au cœur du deal

Azure, cloud de choix pour les fournisseurs de télécommunications ?

Microsoft en a l’ambition. Et recourt à la croissance externe pour s’en donner les moyens.

Sa dernière acquisition dans le domaine est intervenue fin avril. Elle a porté sur Affirmed Networks, un spécialiste américain de la virtualisation des réseaux mobiles.

Metaswitch devrait bientôt s’ajouter à la liste. Le deal n’est pas encore bouclé, mais l’accord est signé.

Cette entreprise britannique est née en 1981, à l’initiative d’anciens d’IBM. Elle a réalisé 180 millions de dollars de chiffre d’affaires sur son dernier exercice. Sa clientèle compte environ 800 opérateurs télécoms.

Ses produits – parmi lesquels figure Fusion Core, une plate-forme logicielle en microservices pour la gestion des cœurs de réseau – vont faire l’objet d’une intégration sur Azure.

Microsoft promet de continuer à accompagner les clients de Metaswitch qui utilisent d’autres plates-formes d’infrastructure.

On surveillera les éventuelles jonctions avec Azure Edge Zones, lancé en préversion fin mars.

À travers cette offre à plusieurs niveaux, Microsoft met ses services cloud à la périphérie du réseau 5G. Notamment en étendant Azure dans les datacenters des telcos, au plus proche de leurs réseaux mobiles.

Une première zone s’est ouverte à Dallas, en partenariat avec AT&T. AWS a choisi Chicago – avec Verizon – pour lancer l’offre concurrente Wavelength.

Photo d’illustration © Microsoft

