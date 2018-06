Microsoft Office se modernise avec un design simplifié

Les applications de la suite Office de Microsoft bénéficient d’une refonte graphique dans une volonté de les rendre cohérentes quelle que soit la plate-forme.

Cette refonte s’articule autour de plusieurs changements.

La firme de Redmond explique, dans une contribution de blog, « être heureuse d’annoncer que les mises à jour de l’expérience utilisateur pour Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook seront progressivement déployées au cours des prochains mois. Ces changements sont inspirés par la nouvelle culture du travail et conçus pour offrir un équilibre entre puissance et simplicité. »

Un ruban à une rangée

En premier lieu, les applications vont bénéficier d’une version simplifiée du ruban qui coiffent chacune d’entre elles et permet d’accéder à des fonctionnalités rapidement.

Plus simple, le nouveau ruban n’est pas sans rappeler celui déjà utilisé dans des applications telles que OneNote. Le grand ruban à trois rangées va céder sa place à une barre d’outils à onglets à une seule rangée.

Si Word sur le Web a été la première application à obtenir la nouvelle interface le 13 juin, en juillet prochain, les versions par abonnement d’Outlook pour Windows l’obtiendront également. Microsoft déploiera ensuite le ruban sur Word, Excel et PowerPoint, mais les utilisateurs auront le choix de revenir à l’ancien ruban s’ils préfèrent le style ancien.

Fluent design et recherche intelligente

Microsoft étend également sa charte graphique Fluent Design initiée avec Windows 10 à ses applications Office. Il s’agit là de moderniser le design de ces applications. Dans la même veine, les applications seront associées à de nouvelles couleurs et icônes. Ces dernières seront basées sur des images vectorielles, pouvant ainsi être redimensionnées.

Word via le Web est le premier concerné. Les applications de bureau Word, Excel et PowerPoint verront ces modifications d’icônes plus tard ce mois-ci, suivies par Outlook pour Windows le mois prochain et Outlook pour Mac en août.

L’accent est aussi mis sur la recherche. Le nouveau champ de recherche affiche ainsi automatiquement des suggestions pour les personnes, les évènements et les documents, suivant les travaux en cours et les personnes avec lesquelles l’utilisateur collabore.

Cette zone de recherche « intelligente » est d’ores et déjà disponible dans les applications Web, SharePoint Online et Outlook mobile. En août, elle le sera également pour Outlook via le Web.

