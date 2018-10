Microsoft : décès du co-fondateur Paul Allen

Paul Allen, qui a co-fondé Microsoft avec Bill Gates, est mort à l’âge de 65 ans des suites d’un cancer.

A l’origine de Microsoft en 1975

Ami d’enfance de Bill Gates, ils ont créé ensemble Microsoft en 1975. Il quittera la société en 1983, alors qu’il était traité pour un lymphome de Hodgkin. Mais, il en reste membre du conseil d’administration jusqu’en 2000.

Selon Bill Gates, “l’informatique personnelle n’aurait pas existé sans lui”, qualifiant Paul Allen de “véritable partenaire et de cher ami”.

Paul Allen a aussi fondé l’Institut Allen pour l’Intelligence Artificielle (AI2), dont le P-DG, Oren Etzioni, qualifie Paul Allen de «source d’inspiration, de mentor et de partenaire pour poser la question la plus fondamentale en matière d’intelligence».

Satya Nadella, l’actuel P-DG de Microsoft, ne tarit également pas d’éloge à son égard : «Les contributions de Paul Allen à notre société, à notre secteur et à notre communauté sont indispensables. En tant que cofondateur de Microsoft, il a créé à sa manière des produits, des expériences et des institutions magiques et, ce faisant, a changé le monde. J’ai tellement appris de lui : sa curiosité, sa curiosité et son exigence de normes élevées continueront de m’inspirer, à moi et à tous les membres de Microsoft. Nos cœurs sont avec la famille de Paul et ses proches. Repose en paix.”

Resté très actif après son départ de Microsoft en 1983

Philanthrope, Paul Allen figure également parmi les individus les plus riches du monde. Il est ainsi classé à la 44ème position sur la liste des milliardaires de Forbes pour l’année 2018 avec une fortune nette estimée à plus de 20 milliards de dollars.

Une fortune qu’il a notamment dépense avec Vulcan, son réseau d’activités et d’organisations philanthropiques. Il a en particulier soutenu la recherche sur l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies de pointe. Le groupe a également investi dans les institutions culturelles de Seattle et la revitalisation de certaines parties de la ville.

Paul Allen possédait deux équipes de sport professionnel, les Seahawks de Seattle (NFL) et les Trailblazers de Portland (NBA).

(Crédit photo : @Microsoft)