Microsoft Project : une version « light » plus proche d’Office 365

Project pour le Web est de sortie. Microsoft commence à commercialiser cette déclinaison de son logiciel de gestion de projets.

Également présentée sous les noms « Project » et « Project service », elle est accessible à travers trois abonnements :

Comme Project Online, Project pour le Web fonctionne en mode cloud. Mais ne propose pas autant de fonctionnalités. Il manque entre autres :

Autre différence avec Project Online : Project pour le Web ne repose pas nativement sur SharePoint, mais sur la plate-forme Power.

Celle-ci se compose de PowerApps, de Power BI, de Microsoft Flow… et du Common Data Service, qui facilite la jonction avec Office 365.

On portera attention à la nécessité de disposer d’abonnements annexes pour utiliser certaines fonctionnalités de la plate-forme Power. Par exemple, le forfait Power BI Pro pour pouvoir afficher, modifier et créer des rapports.

Microsoft prévoit, sans donner d’échéance, une passerelle avec le client de bureau Project Online.

Le cap est en revanche fixé pour l’intégration des projets Azure DevOps (« début 2020 ») et du logiciel Planner (« premier semestre 2020 »).

La firme de Redmond dit ne pas avoir, en l’état, d’informations à partager quand aux versions sur site de Project (Standard, à 849 € TTC ; Professionnel, à 1 509 € TTC et Server).

Elle rappelle que Project Server 2016 et 2019 seront respectivement pris en charge jusqu’en juillet 2021 et septembre 2024. Avec, pour tous deux, une option de support étendu jusqu’en juillet 2026.

Illustrations © Microsoft

