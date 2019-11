Microsoft Q&A : un premier aperçu du successeur de TechNet et MSDN

Les contributeurs TechNet et MSDN pourront-ils garder leurs points et leurs badges ?

La question se pose* avec la transition qui se prépare vers Microsoft Q&A.

Le groupe américain prévoit d’ouvrir « d’ici à la mi-2020 » ce forum d’assistance communautaire. Il vient d’en lancer une première version expérimentale.

Microsoft Q&A prendra à la fois le relais de MSDN et de TechNet, qui s’adressent respectivement aux développeurs et aux professionnels de l’IT.

La firme de Redmond entend créer du liant avec d’autres de ses plates-formes. Notamment en proposant la connexion avec un profil Microsoft Docs.

Une passerelle sera également assurée avec TechNet et MSDN, qui resteront disponibles en lecture seule.

Microsoft Q&A couvre pour l’heure une dizaine de produits, essentiellement rattachés à Azure (Active Directory, Information Protection, Virtual Machines…).

Les forums Tech Community continueront à fonctionner en parallèle.

* La réponse figure dans la FAQ : on pourra bel et bien, à terme, récupérer points et badges.

Illustrations © Microsoft

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.