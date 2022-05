Microsoft Security Experts : des technos et des compétences

L’offre Microsoft Security Experts associe des technologies maison à l’expertise d’équipes de l’éditeur de Redmond et de son écosystème.

Protection avancée, mise en conformité, gestion des identités, confidentialité… Microsoft annonce muscler ses capacités existantes dans les services managés de sécurité cyber. Dans ce cadre, l’éditeur de Redmond inclut au sein d’un même portefeuille nommé Microsoft Security Experts, des technologies couplées à l’expertise technique d’équipes dédiées.

L’objectif est d’adapter l’offre à l’évolution des attentes de partenaires et de clients. Tous confrontés à la multiplication des cyberattaques et à la pénurie de compétences en cybersécurité. Il s’agit également de ne pas laisser le champ libre à la concurrence.

« La technologie est essentielle, mais elle ne suffit pas à se protéger du cybercrime », souligne dans un billet de blog Vasu Jakkal, vice-présidente sécurité, conformité et identité chez Microsoft. En revanche, ajoute l’ingénieure de formation, « la combinaison de technologies de pointe, de renseignements sur les menaces (threat intelligence) et de personnes hautement qualifiées permet de renforcer la posture de sécurité » des organisations.

« Hunting, XDR & Enterprise »

Trois services sont proposés :

– Microsoft Defender Experts for Hunting >

Ce service géré de recherche proactive des menaces cible les clients de l’éditeur qui disposent d’un centre opérationnel de sécurité (SOC) robuste. Microsoft contribuera à leur détection des menaces à travers les terminaux, les identités et les applications cloud, Office 365 inclus.

La disponibilité générale du service est annoncée pour l’été 2022.

– Microsoft Defender Experts for XDR >

Le service cible les clients qui souhaitent renforcer leur centre de sécurité avec un service managé de détection et réponse étendues (XDR) aux incidents. Et ce en s’appuyant sur l’expertise humaine et technologique de Microsoft.

Le service sera disponible en avant première dans le courant du second semestre 2022.

– Microsoft Security Services for Enterprise >

Disponible immédiatement, ces services avancés de sécurité – de la recherche proactive des menaces à la gestion opérationnelle de la cybersécurité – sont destinés aux grands groupes. Autant d’entités qui évoluent dans des environnements cloud hybride et multiplateformes.

Aussi, la multinationale américaine prévoit d’investir « des millions de dollars » supplementaires pour renforcer l’activité de ses partenaires XDR managé, notamment par le biais d’API qui facilitent l’accès à ses services de renseignement sur les menaces.