Microsoft Surface : la génération 2022 en images

Écran 13 pouces 2880 x 1920 (267 ppp), 120 Hz, Gorilla Glass 5



Version Wi-Fi



Coloris : platine, anthracite, forêt, saphir

Gabarit : 287 x 209 x 9,3 mm pour 879 g



Processeur Intel Core i5-1235U ou i7-1225U avec graphiques Iris Xe

RAM : 8, 16 ou 32 Go LPDDR5

Disque : 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To

Deux ports USB-C 4.0, Surface Connect et connecteur pour clavier

Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.1

Autonomie constructeur : 15,5 heures



Prix de départ : 1299 € (i5, 8/256, tous coloris).

Prix maximal : 2979 € (i7, 32 Go/1 To, platine)



Version 5G



Coloris platine

Mêmes dimensions que la version Intel ; 878 g



Processeur Arm SQ 3 avec graphiques Adreno 8CX Gen 3

RAM : 8 ou 16 Go LPDDR4X

Disque : 128, 256 ou 512 Go



Connectique : comme la version Intel, mais en USB 3.2 ; GPS disponible



Prix de départ : 1549 € (8/128)

Prix maximal : 2209 € (16/256)