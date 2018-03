Dans un courriel aux salariés, Satya Nadella explique la réorganisation. Objectif : tirer parti des activités les plus lucratives comme Office 365 et Azure Cloud.

Satya Nadella a dévoilé sa vision de l’avenir pour Microsoft, au gré d’un courriel à l’intention des employés de la firme de Redmond.

En filigrane, c’est une réorganisation profonde du groupe qui se profile en vue de tirer parti des activités les plus lucratives de Microsoft, telles qu’Office 365 et Azure Cloud.

“Embrasser notre avenir: Intelligent Cloud et Intelligent Edge”

La réorganisation témoigne d’une profonde évolution de l’éditeur de logiciels.

Dans ce courrier adressé aux employés, il explique comment l’entreprise serait organisée en trois groupes d’ingénierie distincts dans les mois à venir, à savoir Experiences & Devices, Cloud + AI Platform et AI + Research.

Ce remaniement s’accompagne du départ de Terry Myerson et la fusion de sa division Windows et Appareils avec Office sous la houlette Rajesh Jha dans ce qui sera l’unité «Experiences & Devices». Une partie de l’équipe Windows sera également déployée sous le groupe Azure.

La plupart des groupes de produits actuels resteront inchangés puisque Panos Panay (appareils), Joe Belfiore (Windows), Kudo Tsunoda (nouvelles expériences et technologie) et Brad Anderson (entreprise) géreront leurs divisions respectives au sein du nouveau groupe.

Scott Guthrie, vice-président exécutif de « Microsoft Cloud and Enterprise », dirigera désormais l’activité « Cloud + AI Platform ». Au sein de cette équipe d’ingénierie, Jason Zander occupera le poste de vice-président exécutif d’Azure. « AI Perception & Mixed Reality », l’un des deux nouveaux groupes, sera dirigé par Alex Kipman. Eric Boyd prend les rênes d’AI Cognitive Services & Platform, une nouvelle entité sous la direction de Scott Guthrie.

Enfin, Harry Shum continuera à occuper son poste de vice-président exécutif de l’unité de recherche AI ​​+ de Microsoft. Pour s’assurer que les efforts de Microsoft en matière d’IA sont entrepris de manière responsable, le comité interne de l’IA et de l’éthique en ingénierie et en recherche (AETHER), établi par Shum et Brad Smith, président et directeur juridique de Microsoft, façonnera les politiques compagnie.

(Crédit photo : @Microsoft France)