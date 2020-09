Microsoft fond Visual Studio Codespaces dans GitHub

Microsoft vient d’annoncer la couleur : dans un peu plus de cinq mois, c’en sera fini de Visual Studio Codespaces.

En aperçu depuis près d’un an, ce service de création d’IDE cloud disparaîtra du catalogue le 17 février 2021.

Il fera plus précisément l’objet d’une fusion avec l’offre GitHub Codespaces.

Cette dernière propose une expérience similaire, mais intégrée à GitHub. Elle est actuellement accessible en bêta, sur inscription.

Microsoft justifie la consolidation par la « confusion » qu’entraîne la coexistence des deux produits.

À partir du 20 novembre 2020, il ne sera plus possible de s’inscrire à Visual Studio Codespaces. Ni de créer de nouveaux espaces de code.

Les utilisateurs ont jusqu’à l’échéance de février pour récupérer leurs données. Ils noteront l’impossibilité – tout du moins en l’état – de déplacer directement leurs projets d’un service à l’autre (voir, à ce sujet, la FAQ relative à la consolidation).

Il n’est, par ailleurs, pas certain que l’ensemble des fonctionnalités de Visual Studio Codespaces* « survivent » dans GitHub Codespaces. Notamment l’option d’hébergement des espaces de code sur d’autres plates-formes de type GitLab ou Bitbucket. Pour le moment, c’est le cas, « moyennant quelques étapes supplémentaires de configuration ».

Pour préparer la transition, Microsoft commence à demander aux utilisateurs de Visual Studio Codespaces de renseigner un compte GitHub.

Quant aux tarifs, il faudra, nous annonce-t-on, attendre la disponibilité générale, prévue pour « cette année ».

Les prix pour Visual Studio Code sont aujourd’hui les suivants :

* Ex-Visual Studio Online (renommé en avril dernier)

