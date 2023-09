Microsoft met fin à Visual Studio pour Mac

VS Code sera-t-il au niveau de Visual Studio dans un an ? Une annonce récente de Microsoft soulève la question.

Le groupe américain a l’intention d’abandonner Visual Studio pour Mac. Le support doit cesser au 31 août 2024. D’ici là, il n’y aura plus de mises à jour de fonctionnalités.

Trois solutions de remplacement suggérées : une VM Windows, une VM cloud… ou VS Code. Avec, pour ce dernier, les extensions adéquates. En particulier C# Dev Kit et .NET MAUI… actuellement en preview.

Microsoft se garde bien de mentionner une autre option : Rider. En l’état, cet IDE concurrent made in Jetbrains apparaît comme une destination de choix. L’usage gratuit se limite au monde académique et à certains projets open source. Il n’en existe pas d’édition communautaire. Visual Studio en a une, avec des conditions d’utilisation moins restrictives.

Visual Studio était arrivé sur Mac en 2016. L’édition 2022 a introduit une UI native et des optimisations pour les puces Apple Silicon. Mais elle reste fonctionnellement en retrait face à Visual Studio pour Windows.

Du côté de Microsoft, on réaffirme la promesse d’aboutir à un IDE multiplateforme. Dans l’immédiat, on affaiblit l’écosystème déjà fragile du développement .NET pour Mac et iOS.

Photo d’illustration © monticellllo – Adobe Stock