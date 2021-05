Microsoft ouvre la porte à Windows 10 21H1 et la ferme à Windows 10X

C’est désormais officiel : il n’y aura pas de Windows 10X. En tout cas sous la forme qu’on attendait. Microsoft justifie sa décision par l’étendue des technologies qu’il comptait y intégrer. Finalement, plutôt que de « les limiter à un sous-ensemble d’utilisateurs », il en fera bénéficier ses produits existants. On en a déjà des illustrations sur les canaux expérimentaux de Windows 10. Avec notamment la conteneurisation sur Defender Application Guard.

En parallèle de ce revirement, Microsoft annonce la disponibilité de Windows 10 21H1 (May 2021 Update).

