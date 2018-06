Middleware : le cap des 30 milliards de dollars franchi en 2018 ?

En 2017, les entreprises ont investi 28,5 milliards de dollars dans les logiciels d’infrastructure et autres intergiciels (middlewares). Un chiffre en hausse de 12,1% par rapport à l’année précédente, rapporte le cabinet Gartner.

La société d’études observe que les grandes tendances technologiques d’avenir (cloud, analytique, internet des objets, intelligence artificielle) stimulent le marché AIM (application infrastructure & middleware).

« Le logiciel d’infrastructure est le socle sur lequel les organisations bâtissent leurs projets numériques », a déclaré Fabrizio Biscotti, vice-président de la recherche chez Gartner. « Plus les entreprises s’orientent vers des modèles d’affaires numériques, plus elles ont besoin de solutions d’infrastructure modernes pour connecter les données, les logiciels, les utilisateurs et le matériel. Et, finalement, fournir de nouveaux services ou produits numériques », a-t-il ajouté.

En conséquence, la dynamique est plus forte pour les solutions d’intégration basées sur le cloud (iPaaS). Mais les offres on-premise (sur site) constituent toujours le segment le plus large.

Les poids lourds du middleware devront s’adapter. Big Blue est de ceux-là.

Salesforce dans le top 3

Avec 21,5 % du marché et 2,7% de croissance, IBM domine toujours largement. Son chiffre d’affaires AIM est près de deux fois supérieur à celui d’Oracle (11% du marché). Toujours en seconde position, Oracle a vu pratiquement stagner son activité AIM (+0,6%).

Salesforce, en revanche, affiche une croissance à deux chiffres (+31,9%). Avec une part de 6,3%, le pure player du cloud d’entreprise devance Microsoft (4,7% du marché, 6,9% de croissance). Les offres d’intégration d’applications cloud et open-source (iPaaS)

Un autre fournisseur cloud américain, Amazon, monte en puissance dans l’AIM. Fort d’une croissance de 119,3%, il se hisse à la cinquième place de ce marché.

Enfin, Gartner prévoit que le marché AIM enregistre une hausse encore plus élevée en 2018 pour franchir le cap des 30 milliards de dollars. Ensuite, le niveau de croissance devrait baisser chaque année et plafonner à environ 5% en 2022.

(crédit photo © TijanaM – Shutterstock)