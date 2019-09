Migration cloud : Microsoft ajoute Movere à sa panoplie

Microsoft s’empare de Movere, entreprise américaine à l’origine d’outils de monitoring, de protection et d’optimisation des environnements IT.

Movere maintiendra-t-il ses relations avec AWS ?

La question se pose à l’heure où l’entreprise américaine passe dans le giron de Microsoft.

La firme de Redmond entend renforcer, avec cette acquisition, son offre Azure Migrate.

La migration cloud est l’une des composantes du portefeuille de Movere (ex-Unified Logic). Celui-ci comprend des solutions de monitoring, de protection et d’optimisation des environnements IT (capacité de traitement annoncée : jusqu’à 1 000 serveurs par heure). AT&T, IBM, McDonald’s et 21st Century Fox en sont clients.

Un partenariat a été monté avec AWS sur la partie cloud. Il en existe un similaire avec Microsoft.

Movere a lui-même récemment renforcé sa proposition de valeur en s’associant à ZeroDown Software. Objectif : une solution automatisées de migration pour Azure Stack.

Pour Microsoft, cette acquisition fait suite à un partenariat avec Informatica (intégration de données) autour de la migration des data warehouses. Elle intervient quelques semaines après un autre rachat : celui de jClarity (optimisation d’applications Java).