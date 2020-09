Mobilité : Adobe injecte de l’IA dans les PDF

Comment faciliter la consultation des PDF sur mobile ? En leur apportant un format responsive. C’est l’objectif du mode « Liquid » d’Acrobat Reader.

Adobe commence à élargir sa communication sur cette fonctionnalité intégrée dans les versions iOS et Android de sa visionneuse*.

Une connexion aux serveurs de l’éditeur – et donc un identifiant Adobe ID – est nécessaire. Elle permet d’envoyer les fichiers, qui sont alors analysés et reformatés pour s’adapter à l’écran. Avec notamment des images « zoomables », des sections déroulantes et une recherche intégrale de texte.

Cette adaptation « à la volée » se fonde sur le système de balisage du standard PDF 2.0. Elle n’est pas persistante : après consultation, les documents retournent à leur état initial.

Le mode Liquid prend en charge une quinzaine de langues dont le français. Il ne fonctionne pas avec tous les PDF. Par exemple ceux qui font plus de 200 pages, pèsent plus de 10 Mo, proviennent de numérisations ou sont protégés.

Une fois le mode enclenché, on peut modifier la taille de la police, ainsi que l’espacement entre les lignes, les mots et les caractères.

* Configuration minimale requise : soit iOS 12, soit Android 5 avec au moins 1 Go de RAM et un processeur Arm.

