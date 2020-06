Mobilité : Apple ajoute Fleetsmith à son portefeuille MDM

Apple a-t-il trouvé la brique qui manquait à son offre MDM ? Sa dernière acquisition va dans ce sens. Elle porte sur Fleetsmith.

Cette entreprise américaine fournit une solution qui vient compléter le portail Apple Business Manager, destiné à centraliser le déploiement des iPhone, iPad, Mac et Apple TV*.

Elle fonctionne en tandem avec lui pour :



En quatre ans d’existence, Fleetsmith a levé environ 40 millions de dollars. Le fonds Menlo Ventures figure parmi ses investisseurs de référence.

Son offre repose sur un modèle économique freemium. D’un côté, une version gratuite orientée insights. De l’autre, une payante (8,25 $/mois/appareil) qui permet d’accéder aux fonctionnalités de gestion.

Fleetsmith is now part of Apple! Our mission from day one was to balance the needs of IT with the experience users love about Macs, iPhones, and iPads. We’re beyond thrilled to continue that work at Apple. https://t.co/9wjlGqmTHH

— Fleetsmith (@FleetsmithHQ) June 24, 2020