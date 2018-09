Mobilité d’entreprise : plus de 15% de croissance par an d’ici 2021

Le marché mondial de la mobilité d’entreprise, sous l’angle du logiciel et des services IT, pourrait franchir les 73 milliards de dollars en 2021. C’est un défi à relever pour les DSI.

La mobilité d’entreprise associée à l’utilisation de terminaux personnels dans un contexte professionnel (BYOD*) ou acquis par l’employeur mais individualisés (COPE**) est un marché juteux, a souligné MarketsandMarkets dans plusieurs études.

En 2021, à l’échelle mondiale, cette mobilité pourrait rapporter 73,3 milliards de dollars. Une aubaine pour les fournisseurs de solutions et prestataires de services actifs dans le secteur. Une somme plus de deux fois supérieure à celle estimée pour 2016 (35 Md$).

Soit un taux de croissance annuel moyen de 15,87% sur la période. Toujours selon la société d’études basée à Hadapsar (Pune, Inde) et Northbrook (Illinois, États-Unis).

Le segment de la gestion des terminaux mobiles a le vent en poupe. À lui seul, il devrait croître en moyenne de 22,8% par an d’ici à 2023.

Le MDM (Mobile device management) franchirait ainsi les 6 milliards de dollars dès 2021.

D’autres segments progressent fortement, dont les services managés de sécurité et la gestion des identités et des accès (IAM, Identity and access management).

Innover sans sacrifier la sécurité

La mobilité est un marché porteur pour les fournisseurs, parmi lesquels des multinationales (Microsoft, IBM, Blackberry…), des éditeurs spécialisés (BeyondTrust, CyberArk et son partenaire Venafi…) et des entreprises de services (Orange Business Services, Infosys…).

Qu’en est il pour les directions des systèmes d’information (DSI) des entreprises clientes ?

Les problématiques de déploiement et de suivi/contrôle ne sont pas les seuls points sensibles. Les DSI doivent également trouver l’équilibre entre l’accélération du rytme de l’innovation dans un environnement cloud hybride, et la performance/sécurité applicative au sein des systèmes et réseaux dont ils ont la charge.

*BYOD (Bring your own device), **COPE (Corporate owned, personally enabled).

