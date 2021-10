Mobilité : qui sont les principaux fournisseurs de services managés ?

Qui sont les têtes d’affiche des services de mobilité managés et qu’attendre de leurs offres ? Éléments de réponse sur la base du Magic Quadrant.

Opérateurs, intégrateurs, spécialistes de la gestion des dépenses télécoms, pure players… Difficile de dégager une typologie dominante parmi les fournisseurs de services de mobilité managés (MMS). En tout cas chez ceux qui figurent au Magic Quadrant. Ils sont quinze, dont quatre basés en Europe.

Pour positionner l’ensemble dans son « carré magique », Gartner prend deux axes en considération : « vision » et « exécution ». En fonction de celui auquel on donne la priorité, la hiérarchie varie. Aussi, le tableau qui suit n’est pas à prendre comme un classement. Il reprend toutefois l’ordre dans lequel sont placées les quatre catégories de fournisseurs : « leaders », « challengers », « visionnaires » et « acteurs de niche ».

Fournisseur Date de création Siège social 1 DMI 2002 États-Unis 2 IBM 1911 États-Unis 3 Cass Information Systems 1906 États-Unis 4 Honeywell 1906 États-Unis 5 Orange Business Services 2006 France 6 HCL Technologies 1999 Inde 7 GEMA 2011 Suisse 8 Vodafone 1982 Royaume-Uni 9 Sakon 2003 États-Unis 10 Tangoe 2000 États-Unis 11 Calero-MDSL 1995 États-Unis 12 Telefónica 1924 Espagne 13 Mobility MEA 2017 Émirats arabes unis 14 DXC Technology 2017 États-Unis 15 One Source 1989 États-Unis

Par « terminaux mobiles », il faut ici entendre les smartphones, les tablettes, ainsi que la catégorie des wearables. Le tout BYOD compris. Les laptops pourraient un jour s’y adjoindre, mais il est encore rare de les trouver en gestion conjointe avec ces autres appareils.

Avec le Covid-19, la distribution géographique des effectifs s’est accentuée. Et avec elle, l’inquiétude des acheteurs sur la capacité des offreurs à proposer une expérience uniforme. À commencer, tout simplement, par l’aptitude à mettre effectivement des appareils dans les mains de tout le monde.

Chez les fournisseurs, on a en tout cas fait des efforts pour simplifier le pricing entre régions. De manière générale, les gammes tarifaires se sont étendues. Le support aussi, à renfort d’automatisation.

La mobilité en cinq axes

Pour figurer au Magic Quadrant de la mobilité managée, il fallait respecter, en particulier, les critères suivants :

Couvrir, à fin octobre 2020, au moins 1,25 million d’appareils mobiles « intelligents »

Avoir au moins un quart de sa base installée hors de sa région géographique

Tirer au moins 25 % de ses revenus MMS grâce à des ressources internes

Disposer d’au moins un client servi sur trois régions géographiques

Il fallait également fournir des services dans cinq segments :

Approvisionnement / logistique

Gestion des terminaux (essentiellement MDM + MAM + identités)

Sécurité (au-delà de ce que proposent les UEM)

Gestion financière (contractualisation, inventaire, reporting…)

Gouvernance d’ensemble (gestion centralisée des fournisseurs tiers, support, SLA…)

Photo d’illustration © marketlan – Adobe Stock