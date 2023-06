L’entreprise de « work management » monday.com a dévoilé l’offre monday dev.

Sur un marché à forte dynamique concurentielle, monday.com tente de se distinguer.

Le société vient d’annoncer la disponibilité en verson bêta de l’offre monday dev.

Basé sur le socle technique de la plateforme cloud monday.com, monday dev fournit aux équipes produits et développement applicatif des fonctionnalités de gestion de différents processus.

A savoir :

– Gestion des sprints

– Visualisation du travail (Kanban)

– Gestion du cycle de vie de produits

– Reporting

– Intégration

– Modèles prêts à l’emploi

– Automatisation (communication, collaboration)

L’ambition est de faciliter l’échange entre différents interlocuteurs, des collaborateurs internes aux collaborateurs externes, sans oubliers freelances réguliers ou sans oublier les tierces parties, au sein d’une plateforme unique.

Automatisation des tâches manuelles : Automatisez les tâches répétitives et gagnez du temps grâce à plus de 150 automatisations prédéfinies et personnalisables pour vous concentrer sur le travail qui requiert toute votre attention.

« Avec notre plateforme low code-no code, nous concrétisons toujours plus notre concept de Work OS permettant aux équipes de créer facilement leurs propres processus de travail et de collaborer de manière harmonieuse », explique Daniel Lereya, vice-président de la R&D et des produits chez monday.com. « Inscrit dans notre stratégie multi-produits, le lancement de monday dev offre une meilleure visibilité et donne aux équipes de développement, ainsi qu’à toutes les équipes d’une organisation, la possibilité de participer au développement des produits selon la méthode monday, laquelle met l’accent sur l’expérience client en privilégiant l’intuitivité et la convivialité de l’interface. »