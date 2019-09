Moteur de recherche : Qwant nomme Tristan Nitot au poste de directeur général

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Du changement dans la gouvernance de Qwant : Tristan Nitot prend le poste de Directeur Général et remplace François Messager. Tous les deux étaient arrivés en juin 2018.

Jusqu’à présent Vice-Président Advocacy, » Tristan Nitot prend désormais en charge l’ensemble de la direction opérationnelle du moteur de recherche. » indique un communiqué.

Figure reconnue et respectée de la French Tech, l’homme a d’abord présidé aux destinées de Mozilla Europe ( 2003-2015) qu’il avait contribué à fonder en 1998. C’est après un passage rapide, comme chef de produit, dans la start-up Cozy Cloud qu’il avait rejoint Qwant.

Parallèlement, il a été membre du Conseil National du Numérique et est toujours membre

(depuis 2015) du comité de prospective de la CNIL.

Redorer l’image de Qwant

Sa nomination intervient alors que le fonctionnement du moteur de recherche est soumise à de nombreuses critiques de la part de certains investisseurs et de ses salariés. Au cours de l’été, de nombreux articles de presse ( Lettre A, Le Canard Enchainé, Mediapart, Next INpact) ont relayé des informations sur les déficits d’organisation interne, la stratégie de développement et la dépendance à Bing, le moteur de recherche de Microsoft.

Tristan Nitot va donc devoir apaiser le climat. « Ma fonction, c’est de changer l’organisation, la culture de l’entreprise et prendre plus la parole », explique-t-il au Monde.

Quant à Eric Léandri, co-fondateur et président de Qwant, qui cristallise toutes les critiques, il affirme au quotidien : « C’est Tristan qui est à la direction. Il n’est pas là pour faire joli. C’est à lui de prendre ses orientations et de manager. Et ce n’est pas un problème pour moi. »



