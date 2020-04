Moteur de recherche : Qwant recrute des nouveaux managers

Nommé en janvier à la direction générale suite à une reprise en main de la Caisse des dépôts ( son premier actionnaire), Jean-Claude Ghinozzi a recruté une équipe expérimentée pour engager le redressement le moteur de recherche dont la situation financière est très difficile.

La première recrue est Eric Bazin au poste de Chief Operating Officer (COO), en charge des finance, de l’administration, des ressources humaines et du juridique.

Ancien directeur général d’Axel Springer Media, Jean-Robert Mamin devient Chief Revenue Officer (CRO) avec la responsabilité des équipes commerciales et partenariat et de la gestion du business développement.

Côté technologie, c’est Hugo Venturini qui assurera le rôle de Chief Technical Officer (CTO) tandis que la stratégie marketing sera gérée par Nam Ma Kim, le nouveau Chief Marketing and Product Officer (CMPO), en provenance de Facebook France.

« D’autres annonces suivront dans les prochaines semaines pour renforcer notre structure managériale» précise Jean-Claude Ghinozzi.

Fin mars, Qwant annonçait un partenariat avec Huawei pour s’installer comme moteur de recherche sur la gamme de smartphones P40 pour le marché français.

