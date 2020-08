Mozilla et Google étendent leur accord autour de Firefox

Mozilla et Google ont renouvelé l’accord qui fait de Google le moteur de recherche par défaut dans Firefox aux États-Unis et sur d’autres marchés, a rapporté ZDNet.

Le chiffre d’affaires de Mozilla dépend encore largement de cette alliance. 90% des revenus de l’organisation étant liés aux recherches effectuées via Google par les utilisateurs de Firefox, le navigateur open source développé et maintenu par Mozilla.

Le précédent accord, signé en 2017, arrivait à son terme dans les mois à venir. Des doutes pesaient quant à son renouvellement. D’autant plus que Google, avec son propre navigateur web Chrome, fait de l’ombre à Mozilla Firefox.

Aussi, la part de marché mondial de Firefox sur PC était de 7,4% « seulement » en juillet 2020, selon NetMarketShare. Un taux en baisse de 4 points par rapport à son niveau de novembre 2017. Malgré tout, un nouvel accord a été signé.

Mozilla a confirmé l’information.

Le montant estimé du nouvel accord rapporterait entre 400 et 450 millions de dollars par an à Mozilla d’ici l’automne 2023.

Le financement de l’activité serait donc assuré pour trois ans. Il n’empêche, Mozilla a annoncé la semaine dernière se « restructurer » et supprimer 250 emplois au sein de Mozilla Corporation. La société cherche ainsi à se relancer dans un monde post-Covid-19.

L’entreprise ambitionne d’élargir son offre à valeur ajoutée avec d’autres produits que Firefox. Et devenir « une organisation Internet de classe mondiale, moderne et multi-produits », autrement dit moins dépendante de Google.

