MS-DOS : Microsoft publie son code source sur GitHub

Microsoft a (re)publié les codes sources de MS-DOS 1.25 et 2.0 sur GitHub exclusivement à des fins de référence.

Microsoft a à nouveau rendu publics les codes source des moutures 1.25 et 2.0 de MS-DOS. Cette fois-ci, la firme de Redmond les a publiés sur GiHub, entré dans l’escarcelle du groupe en juin dernier pour 7,5 milliards de dollars.

Faciliter son accès via GitHub

En 2014 déjà, Microsoft avait publié le code source de MS-DOS (versions 1.25 et 2.0) via le Computer History Museum.

Le code était accessible au public avec toutefois l’interdiction de son utilisation dans des projets commerciaux et sa distribution sur le Web.

Cette fois-ci, les codes ont été publiés sous licence MIT, ce qui permet de modifier, de distribuer et d’utiliser les codes librement dans des produits.

Cependant, sur GitHub, Microsoft précise, dans un billet de blog, que « les sources resteront statiques » et qu’il est donc inutile « d’envoyer des demandes d’extraction suggérant des modifications aux fichiers sources ».

Pour Microsoft, cette re-publication du code source sur GitHub va faciliter son accès au plus grand nombre.

Des morceaux de l’histoire de l’informatique

Si le code source de la version initiale de 86-DOS remonte aux environs de décembre 1980, le code MS-DOS 1.25 date, lui, des environs de mai 1983. De son côté, MS-DOS 2.0 date des environs d’août 1983.

Ces versions de MS-DOS ont été écrites dans le code assembleur 8086.

En plus du code en langage assembleur x86, il existe également la source en langage BASIC, ainsi que les fichiers COM compilés pour EDLIN (éditeur de texte ligne par ligne intégré à MS-DOS) et DEBUG.

MS-DOS 2.0 avait marqué une avancée importante pour Microsoft, avec la prise en charge des disquettes de 180 et 360 ko (kilo-octets) présents sur les ordinateurs personnels (PC) IBM XT. Il faudra ensuite attendre MS-DOS 3.0 pour le support des disques durs de 32 Mo.