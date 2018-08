Multi-cloud : VMWare jette son dévolu sur CloudHealth

VMworld de Las Vegas : VMware a annoncé l’acquisition de Cloud Health Technologies, une startup permettant aux entreprises d’analyser et de gérer les coûts, l’utilisation, la sécurité et les performances des options de cloud computing privées et publiques.

Le montant de la transaction s’élèverait à 500 millions de dollars, selon Reuters. VMware prévoit que l’opération sera conclue au troisième trimestre de l’exercice 2019.

Une solution pour la gestion multi-cloud

Avec la solution de type SaaS (logiciel en tant que service) de CloudHealth, VMware va ainsi résoudre les problématiques opérationnelles liées au multi-cloud. CloudHealth aide en effet ses clients à gérer un environnement hybride et multi-cloud. La startup peut se targuer d’être compatible avec les environnements Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform. Le support de ce dernier a été ajouté le mois dernier.

Si l’approche multi-cloud attire les clients leur permettant de ne pas être liés à un fournisseur unique, elle peut rapidement se traduire par un casse-tête pour sa gestion.

VMware prévoit d’ores et déjà de mixer la plate-forme CloudHealth avec ses plates-formes Wavefront, Secure State et Cloud Automation existantes. Il s’agit de proposer un service de type SaaS capable de gérer les besoins opérationnels multi-cloud d’une entreprise.

Une base de clients conséquente

VMWare étend par la même occasion son rayonnement aux clients de CloudHealth. Il est question d’une base de clients conséquente composée d’environ 3 000 sociétés et organisations, dont Yelp, Dow Jones, Zendesk, Skyscanner et SHI.

Fondé en 2012, CloudHealth a collecté plus de 87 millions de dollars.

En mai dernier, son dernier tour de table mené par Kleiner Perkins en échange d’actions de série D s’est élevée à 46 millions de dollars. Parmi les investisseurs de ses perlières levées de fonds, on trouve Sapphire Ventures, Scale Venture Partners et .406 Ventures.

Dan Phillips, P-DG cofondateur de la société, a cédé les rênes de l’entreprise à Tom Axbey en septembre 2017. Ce dernier avait auparavant dirigé Rave Mobile Safety, éditeur de logiciels basé à Framingham dans l’État du Massachusetts.

(Crédit photo : Pat Gelsinger, VMware)