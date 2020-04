Multicloud : une harmonisation qui rapporte (un peu)

Les entreprises peinent encore à harmoniser la gestion de clouds de plusieurs fournisseurs. Mais les organisations qui parviennent à ce résultat obtiennent des gains tangibles.

C’est le principal enseignement d’une enquête internationale* menée auprès de plus de 1250 décideurs IT par Enterprise Strategy Group (ESG) pour Dell Technologies, VMware et Intel.

Globalement, 78% des répondants pensent qu’une gestion unifiée d’environnements multicloud (regroupant les services de différents fournisseurs de cloud public et/ou privé) est synonyme d’efficacité et d’optimisation des opérations informatiques dont ils ont la charge.

Or, 5% seulement des organisations interrogées ont consolidé leurs outils de gestion des clouds publics et privés. Ces outils sont également utilisés pour gérer en grande partie leurs infrastructures sur site (on-premise). L’ensemble formant un environemment hybride.

Parmi ces organisations, 9 sur 10 rapportent une efficacité accrue et une simplification des opérations IT. 87% déclarent avoir réduit les délais de mise sur le marché de produits et/ou de services. 81% témoignent d’une accélération du rythme de l’innovation.

Par ailleurs, 77% disent que les équipes dédiées ont accéléré les cycles de développement applicatif. En outre, 74% signalent une adoption étendue de technologies de rupture, comme l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (Machine Learning).

En France, les décideurs IT estiment qu’une telle approche permettrait de libérer près de 2 équivalents temps plein par semaine consacrés à la gestion de l’infrastructure IT.

*1257 décideurs informatiques ont été interrogés en février 2020 dans 11 pays, dont la France. (source : ESG « The Cloud Complexity Imperative » pour Dell Technologies, VMWare et Intel Corporation).

(crédit photo © shutterstock)

