Multicloud : IBM va distribuer Watson sur toutes les plateformes

IBM accomplit un important mouvement d’ouverture pour favoriser l’adoption de sa solution d’intelligence artificielle Watson, en annonçant sa portabilité sur n’importe quel service cloud tiers.

L’objectif est de permettre aux entreprises de pouvoir déployer leur applications d’IA là où résident leurs données. « La plupart des grandes entreprises stockant des données dans des environnements de cloud hybride, elles doivent avoir la liberté et le choix d’appliquer l’intelligence artificielle à leurs données où qu’elles soient stockées. En ouvrant cette infrastructure cloisonnée, nous pouvons aider les entreprises à accélérer leur transformation grâce à l’intelligence artificielle”, a déclaré Rob Thomas, directeur général, IBM Data et AI.

Microservices sur Kubernetes

Un ensemble de microservices basés sur l’Assistant Watson (création d’interfaces conversationnelles) et Watson OpenScale (plateforme ouverte pour la gestion de plusieurs instances d’IA) ont été intégrés à ICP for Data, l’architecture d’information ouverte pour l’intelligence artificielle d’IBM.

Basés sur la technologie Kubernetes, ces microservices pourront s’interfaçer avec d’autres cloud, publics, privés, hybrides ou sur site.

Selon IBM, les clients vont pouvoir développer des solutions d’IA pour automatiser certains processus métier. L’Assistant Watson et Watson OpenScale rejoignent Watson Studio et Watson Machine Learning qui sont déjà intégrés à ICP for Data.