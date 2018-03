Musique et droits d’auteur : Facebook s’accorde avec la Sacem

Pendant les affaires, le business continue. Empêtré dans l’affaire Cambridge Analytica, Facebook soigne ses relations avec les artistes et leurs ayants-droit.

Trois accords viennent d’être signé avec la Sacem, organisme qui gère le droit des auteurs/compositeurs, pour l’utilisation du répertoire “de la Sacem, de Wixen Music Publishing et celui de la société canadienne SOCAN au travers d’un mandat de gestion pan-Européen étendu à cette occasion.”

180 territoires couverts

Ces accords de collecte de droits couvrent les “activités de Facebook, Instagram, Messenger et Oculus sur plus de 180 territoires et permettront à leurs utilisateurs de créer et de partager directement des vidéos intégrant des œuvres issues des répertoires de la Sacem, de Wixen et de la SOCAN.” précise le communiqué.

Les deux sociétés évoquent ” le lancement de fonctionnalités innovantes sur ces plateformes, en étroite collaboration avec Facebook, dans le but d’établir un système de gestion de contenu de premier plan dans l’intérêt mutuel de chacun des partenaires et au bénéfice de l’ensemble de la filière musicale.”