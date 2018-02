MWC 2018 : Sony propose une expérience mutlimédia unique avec les Xperia XZ2 et Xperia XZ2 Compact

A l’occasion du Mobile World Congress (MWC) 2018, Sony a dévoilé ses deux nouveaux terminaux mobiles flagships avec les Xperia XZ2 et Xperia XZ2 Compact.

La firme nippone entend ainsi redorer son lustre dans la mobilité, même si ses ventes de smartphones ont baissé, passant de 4,1 millions de terminaux mobiles écoulés au dernier trimestre 2017, contre 5,1 millions un an auparavant.

Ses deux nouveaux fers de lance doivent lui permettre de gagner des parts de marché.

Si le Xperia XZ2 est pourvu d’un écran de 5,7 pouces, sa version compacte (Xperia XZ2 Compact) est, elle, équipée d’un écran de 4,7 pouces. Dans les deux cas, il s’agit de dalles protégées par un verre Gorilla Glass 5 définies en Full HD+ (soit 2160 par 1080 pixels) avec support du High Dynamic Range (HDR).

Sony joue à fond la carte des loisirs multimédias avec ses deux nouveaux fleurons.

Ainsi, le Xperia XZ2 supporte la conversion à la volée des flux vidéo en HDR grâce à sa technologie X-reality pour mobile héritée de ses téléviseurs Bravia.

Les mobiles sont également équipés de haut-parleurs stéréo dits « S Force ».

S’ils sont dépourvus de prise jack 3.5 mm, ils sont tous deux livrés avec un adapteurs USB-C vers 3.5 mm et supportent par ailleurs les codecs AptX HD et LDAC pour un son haute définition diffusé en Bluetooth.

On trouve aussi le Dynamic Vibration System qui exploite un algorithme pour ajouter une rétroaction haptique lors des diffusions vidéo ou lorsqu’on joue à des applications mobiles. Le XZ2 Compact est, lui, dépourvu de cette fonctionnalité.

Bien entendu, s’agissant de Sony, le volet photographie n’est pas en reste.

Au dos, on trouve ainsi un APN avec capteur Sony Exmor RS de 19 mégapixels tandis qu’en façade, il y a un capteur de 5 mégapixels, avec ouverture à f/1.8. Avec ce dernier, une fonction de « cartographie » 3D du visage permet de créer des selfies 3D.

L’APN dorsal autorise des super-ralentis à 960 ips (images par seconde) en Full HD (contre 720p pour les

Samsung Galaxy S9 et S9+).

Il permet aussi de filmer en 4K HDR, une première mondiale dans la mobilité.

Enfin, n’oublions pas que les deux smartphones abritent le dernier SoC (System on Chip) haut de gamme Snapdragon 845 signé Qualcomm. Le CPU de celui-ci intègre 4 coeurs Kryo 385 cadencés jusqu’à 2,8 GHz pour l’aspect performances et 4 autres coeurs basés sur le Cortex-A55 et cadencés jusqu’à 1,8 GHz, qui sont là pour prendre en charge des tâches plus “légères”. Le processeur est couplé à 4 Go de mémoire vive tandis que la mémoire de masse est assurée par 64 Go de flash interne, extensible par carte microSD allant jusqu’à 400 Go.

Le support de la 4G LTE de Cat. 18 avec des débits descendant théoriques allant jusqu’à 1,2 Gbps est aussi rendu possible grâce à la présence du modem Snapdragon X20 LTE de Qualcomm.

Pour les aficionados de spécifications, sachez que les deux mobiles supportent le Bluetooth 5, le Wi-Fi ac et le NFC (Near Field Communication). Le XZ2 est aussi compatible avec la recharge sans fil Qi.

Le Xperia XZ2 sera commercialisé au tarif de 799 euros, tandis que la version « Compact » sera proposée à 599 euros.

(Crédit photo : @Sony)