MWC 2019 : Energizer se lance sur les smartphones…avec Avenir Telecom

Même s’il aura du mal à voler la vedette à Samsung, LG ou encore Huawei, Energizer va créer l’événement au MWC en dévoilant une gamme complète de smartphones.

Connu pour ses piles et ses batteries, le fabricant américain se lance donc sur ce marché déjà très concurrentiel avec pas moins de 26 modèles ! Et pour se différencier, il a choisi de proposer des smartphones avec un capteur photo qui sort du haut de la coque ! Ce qui, il faut le reconnaître, donne au téléphone des allures de… pile !

Conçus et développés par Avenir Telecom

Selon 9to5Google, il y aura quatre gammes de téléphones, tous sous Android, et bien évidemment, c’est du côté de la batterie que Energizer entend bien se distinguer avec notamment un modèle équipé d’une batterie de 18 000 mAh ! A titre de comparaison, la batterie de l’iPhone X est de 2 900 mAH.

Attendu l’été prochain, le modèle U620S Pop intégrera trois caméras au dos, et il sera équipé de 6 Go de mémoire vive et pourra stocker 128 Go de données. Derrière tous ces modèles, on trouve un assembleur français, Avenir Telecom.