MWC 2020 : une avalanche d’absences pour motif coronavirus

La liste des absents du MWC 2020 pour cause de coronavirus continue de s’allonger.

LG avait été le premier invité de marque à renoncer officiellement à participer au salon, qui doit se tenir du 24 au 27 février à Barcelone.

ZTE lui avait partiellement emboîté le pas, annulant pour sa part une conférence.

Vendredi 7 février, deux défections supplémentaires ont été enregistrées : celles d’Ericsson et de Nvidia.

Le premier se rabattra sur des événements régionaux « Unboxed » pour présenter ce qui devait l’être au MWC.

Même s’il est minime, le risque existe pour les employés et les visiteurs, accueillis chaque jour par milliers, estime-t-il.

Le second devait organiser une dizaine de sessions sur la thématique de l’IA, avec un « centre d’innovation » orienté 5G et edge computing. Pour les mêmes raisons de santé publique qu’Ericsson, il n’enverra pas ses employés sur place.

Dimanche 9 février, une autre entreprise a jeté l’éponge : Amazon. Le groupe américain devait venir sous la bannière AWS, avec un programme de conférences chargé pour le premier jour.

Du côté de Samsung, il ne serait pas question d’un retrait, mais d’une présence moins marquée. Le groupe coréen présentera ses nouveautés avant le MWC, lors d’un événement « Unpacked » aux États-Unis. Parmi elles, le smartphone pliable Galaxy Z Flip, dont on a eu un aperçu aux Oscars.

Huawei pourrait opter pour la même stratégie que Samsung : moins d’employés et moins d’événements sur place. Le groupe chinois a récemment annulé une conférence développeurs à Shanghai.

La GSMA, organisatrice du MWC, a mis à jour sa « communication coronavirus » pour prendre acte de la décision d’Ericsson. Tout en se félicitant de l’engagement de l’équipementier suédois pour l’édition 2021.

Au dernier bilan de l’OMS, on a dépassé le seuil des 40 000 cas de coronarivus déclarés, pour environ 900 décès.

