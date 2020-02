MWC 2020 : vers une annulation pour motif coronavirus ?

Le coronavirus aura-t-il raison du MWC 2020 ?

La GSMA, organisatrice de l’événement, n’exclurait plus une annulation. Elle aurait prévu une réunion à ce sujet vendredi 14 février.

En toile de fond, une avalanche de désistements chez les exposants.

LG avait ouvert le bal la semaine passée. Ericsson, Nvidia et Amazon lui avaient emboîté le pas.

La liste s’est nettement allongée depuis lundi, à tous les niveaux de l’industrie des télécoms.

Du côté des opérateurs, il faudra compter sans AT&T et Sprint.

Sur le volet semi-conducteurs, il n’y aura pas d’Intel, ni de MediaTek.

Le premier maintient les annonces prévues pour le MWC 2020, mais les fera à distance. Le second réfléchit à une replanification.

Dans la catégorie constructeurs, Sony ne sera pas de la partie. Il entend diffuser sa conférence sur la chaîne YouTube Xperia. Vivo fera également l’impasse. Tout comme Royole, qui officialisera ainsi son smartphone pliable FlexPai 2 plus tôt que prévu.

Cisco et Facebook ont eux aussi renoncé à participer.

Certains ont opté pour une présence réduite, à l’image de Huawei, Samsung, Xiaomi, TCL et ZTE. Ces deux derniers entendent maintenir l’ensemble de leur programme à l’exception de leur conférence de presse.

Il reste encore plus de 2 800 exposants sur la liste des présents, affirme la GSMA.

L’association que préside Stéphane Richard (P.-D.G. d’Orange) a pris des mesures sanitaires qu’elle a progressivement durcies. Parmi elles :

L’édition 2019 du MWC avait contribué à l’économie barcelonaise à hauteur de près de 500 millions d’euros.

En cas d’annulation, la GSMA pourrait être redevable d’une compensation financière. D’autant plus que les autorités espagnoles et catalanes s’accordent sur l’absence de tout risque de santé publique.

L’OMS vient d’attribuer un nom au coronavirus : COVID-19. Elle estime qu’un vaccin sera prêt dans 18 mois. Au dernier pointage, on a dépassé les 45 000 cas déclarés, pour plus de 1 100 décès.

