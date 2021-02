MWC 2021 : la GSMA pousse un « retour à la normale »

Accueillir 40 000 à 50 000 personnes fin juin à Barcelone. C’est l’objectif de la GSMA, organisatrice du MWC 2021. Tout du moins à en croire son directeur John Hoffman.

En ligne de mire, la déclinaison chinoise de cet événement. Elle doit se tenir du 23 au 25 février à Shanghai. On attend 20 000 personnes sur place, d’après John Hoffman. « Cela donne un peu d’espoir aux gens et nous pousse à oublier les effets du Covid-19 pour revenir vers une forme de normalité », affirme-t-il.

