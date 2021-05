MWC 2021 : la jauge est fixée à 30 000 visiteurs

Le Mobile World Congress est de retour. Après une édition 2020 annulée pour cause de Covid-19, le MWC 2021 sera le « plus grand événement en face à face de 2021 » selon la GSMA, son organisateur.

En février, il avait fixé une prévision à 50 000 participants mais la jauge est désormais fixée à 30 000 visteurs.

Mais l’information la plus marquante est sans doute le changement de politique tarifaire. Tandis qu’en 2019, le pass le moins cher était à 799 €, le prix d’accès pour le MWC 2021 commence à 21 €.

En ce sens, il s’agit d’un prix du pass d’accès plus proche de celui d’autres événements comme le salon de l’électronique IFA à Berlin, avec des billets d’une journée à 13 €. A noter que l’édition de ce salon 2021 a été annulée.

Parallèlement à l’annonce du prix des billets, la GSMA a confirmé la participation d’exposants dont Dell, Deutsche Telekom, Nvidia, Telefónica, Vodafone ou ZTE.

