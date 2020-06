Navigation privée : Google renie-t-il ses promesses ?

Google donne-t-il de faux espoirs aux internautes ?

Trois d’entre eux le déplorent dans une plainte déposée ce 2 juin 2020 en Californie.

D’après eux, les faux espoirs en question naissent, entre autres, des affirmations du groupe américain quant à la « navigation privée ».

Ces affirmations, expliquent-ils, laissent penser aux utilisateurs qu’ils sont « raisonnablement » en droit d’attendre un respect de leur confidentialité.

Or, le suivi de leur activité sur Internet ne connaîtrait pas de barrières. En tout cas pas celles attendues avec la navigation privée.

Qu’ils activent ou non ce mode, les collectes de données se poursuivraient. Et par de nombreux biais. Parmi eux, Google Analytics, Google Ad Manager, les applications mobiles Google et le bouton « Se connecter avec Google ».

Google assure que ces pratiques lui sont permises au sens où il agit en simple intermédiaire pour le compte de clients. Sauf que, selon les plaignants, ces clients sont informés que les données ne leur appartiennent pas. En outre, ils doivent payer pour y accéder pleinement.

La plainte fait référence à de nombreuses études à charge contre Google. Dont une de l’université Vanderbilt centrée sur l’écosystème Android.

Elle mentionne aussi les récentes révélations relatives à un « identifiant persistant » lié à chaque instance de Chrome et dont Google ferait usage, y compris possiblement en navigation privée.

Les plaignants cherchent à constituer un recours collectif au nom de tous les Américains qui :

Montant réclamé : au moins 5 000 dollars par utilisateur lésé.

Illustration © Google

