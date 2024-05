Net-Zero Industry Act : l’UE adopte la loi pour stimuler la fabrication de technologies vertes

Le Net-Zero Industry Act devrait être adoptée d’ici fin juin ou début juillet après que les gouvernements de l’Union européenne l’ont officiellement approuvée ce lundi 27 mai.

Objectif : garantir que les produits fabriqués dans l’UE représentent au moins 40 % des technologies vertes du marché européen d’ici 2030.

La loi est conçue pour accroître la capacité de fabrication de technologies vertes de l’UE afin d’aider les entreprises nationales à rivaliser avec leurs rivales chinoises et à repousser un programme de subventions concurrent aux États-Unis.

Avant d’entrer en vigueur, la loi doit être signée par les présidents du Parlement européen et du Conseil et publiée au Journal officiel de l’UE.

The Net-Zero Industry Act makes 🇪🇺 the home of clean tech manufacturing and green jobs.

Today we welcome its final adoption, which puts the EU on track to strengthen our domestic manufacturing capacities for key clean technologies.

More info ↓

— European Commission (@EU_Commission) May 27, 2024