NetApp nomme Giovanna Sangiorgi vice-presidente EMEA et LATAM

Giovanna Sangiorgi (ex-Oracle) prend la vice-présidence de NetApp en EMEA et LATAM. L’ambition est de doper les ventes orientées cloud.

NetApp, spécialiste de la gestion et du stockage de données, a nommé Giovanna Sangiorgi vice-présidente, en charge du pilotage des ventes dans les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et Amérique Latine (LATAM).

Cette nomination au sein de la direction des ventes du fournisseur américain dirigé par George Kurian s’inscrit dans le cadre d’une évolution visant à accélérer la croissance du groupe dans le cloud. L’ambition est d’adresser de manière plus offensive des marchés et segments clés, et de gagner de nouveaux clients et partenaires.

Giovanna Sangiorgi s’est déclarée impatiente de « mettre son expérience au profit de la direction des ventes de NetApp, tout en apprenant des équipes sur le terrain ».

NetApp après Oracle

Basé à Rome, Giovanna Sangiorgi est diplômée en informatique de l’Université de Modène.

Avant de rejoindre NetApp, elle était vice-présidente d’Oracle Digital EMEA. La dirigeante a d’ailleurs travaillé vingt années durant pour Oracle, gravissant les échelons et exerçant dans différents postes techniques, commerciaux et de gestion, en Italie et à l’international.

Chez NetApp, elle rapportera directement au président de NetApp, César Cernuda.

« L’expertise et la vision de Giovanna Sangiorgi seront essentielles à la prochaine étape de croissance de NetApp », a-t-il déclaré, « tout particulièrement lorsque nous rencontrons des organisations dans les régions EMEA et LATAM ».

Pour NetApp, cette nomination fait suite à une série d’acquisitions – Spot, CloudCheckr, Data Mechanics, Fylamynt et plus récemment Instaclustr – visant à alimenter sa plateforme d’optimisation des opérations en mode cloud Spot by NetApp.

