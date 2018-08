Netflix entre en rebellion contre l’App Store d’Apple

Netflix veut obtenir une marge opérationnelle plus importante pour ses utilisateurs sur iOS.

A cet effet, le géant du streaming par abonnement teste une fonctionnalité permettant de contourner l’App Store sur iPhone et iPad pour les frais d’abonnement de ses utilisateurs.

Un test dans 33 pays

Jusqu’à présent, les abonnés à Netflix avaient deux options pour souscrire à un abonnement : soit via le site officiel de Netflix ou via des achats intégrés sur les apps mobiles du service.

Apple prélève 30 % du montant de l’abonnement s’il est effectué sur l’app iOS et 15 % après la première année d’abonnement.

Le test, qui a débuté initialement dans 10 pays, a maintenant été étendu à 33 pays. Il se terminera le 30 septembre prochain. A ce stade, on ne sait pas ce que Netflix décidera par la suite.

Au gré de ce test, les utilisateurs concernés de l’app Netflix sur iOS sont maintenant invités à s’abonner via le site de Netflix.

Les pays concernés sont l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Colombie, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l’Équateur, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Norvège, le Pérou, les Philippines, la Pologne, la Slovaquie, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, l’Espagne, la Suède, Taïwan et la Thaïlande.

Vers une tendance lourde ?

Ce test fait suite à la suppression des abonnements via le Google Play d’Android pour les nouveaux clients initiée en mai dernier. Le groupe leur demande de s’abonner via son propre site.

D’autres groupes sont en rébellion contre les pratiques des App Store, qu’il s’agisse du Google Play Store d’Android ou bien de l’App Store d’iOS.

Illustration avec l’éditeur de jeux vidéo Epic Games qui a ainsi lancé son jeu à succès « Fortnite » sur Android à l’aide d’un fichier APK à télécharger sur son propre site Web et non via le Google Play Store.

(crédit photo : Netflix)