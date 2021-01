Netflix : phishing persistant sur le petit écran

Netflix, cinquième marque la plus détournée à des fins de phishing ? Check Point l’affirme sur la foi de données qu’il a collectées au 3e trimestre 2020*. Kaspersky classe quant à lui la plate-forme de streaming au même rang dans son top des « applications qui subissent le plus de tentatives de hameçonnage ».

Proofpoint a décidé d’attirer l’attention sur deux de ces tentatives, survenues en France. L’une et l’autre reposent sur un lien malveillant intégré dans le corps d’un e-mail envoyé au nom de Netflix.

Dans le premier cas (partie gauche de l’image ci-dessous), l’utilisateur est averti de la suspension de son compte en raison d’un problème de facturation. Et invité à mettre à jour ses informations de paiement. Dans le second, on lui signifie l’annulation de son abonnement en réponse à une prétendue contestation de sa part. Et on lui donne la possibilité de le restaurer.

Deux moyens pour un même objectif : récupérer des identifiants.

Réservé aux abonnés Netflix ?

La première campagne a impliqué, selon Proofpoint, « plus de 25 000 » e-mails envoyés entre fin 2020 et début 2021. La seconde, « près de 40 000 » entre Noël et la veille du nouvel an.

La menace est toujours présente… et pas toujours bien ciblée, comme en témoigne la capture d’écran suivante. Elle est extraite d’un mail du samedi 16 janvier 2021 adressé à un internaute ne disposant pas de compte Netflix.

En réponse à ces attaques, Proofpoint rappelle quelques bonnes pratiques applicables au-delà du seul Netflix. Dans les grandes lignes : utiliser un mot de passe fort et unique, consulter périodiquement l’activité sur le compte et gérer les appareils qui y sont connectés. Et de manière générale, en cas de doute sur la légitimité d’un e-mail, se rendre directement sur le service concerné.

Phishing : Netflix souvent au top Dans le classement Check Point que nous évoquons plus haut, Microsoft arrive en tête. Il devance DHL, Google, PayPal et Netflix. Facebook, Apple, WhatsApp, Amazon et Instagram complètent le top 10. Netflix se place plus haut (en deuxième position) dans les statistiques de Vade Secure pour le 2e trimestre 2020. Statistiques fondées sur les URL de phishing que le fournisseur américain a détectées dans les boîtes de messagerie qu’il protège. Également sur la base de ses technologies, Webroot a mis en lumière une explosion des tentatives d’hameçonnage sur les plates-formes de streaming pendant le confinement au printemps. L’éditeur, qui évolue dans le giron d’OpenText, fournit des repères temporels imprécis. Mais les ordres de grandeur qu’il annonce (ici, là ou encore là) sont significatifs : +525 % sur Netflix… et +3064 % sur YouTube.

