NetMedia Group, à vos cotés pendant la crise !

Notre projet : continuer à vous accompagner, vous informer et contribuer à ce que votre activité reparte au plus vite dès la fin de cette crise. C’est pourquoi, tous nos collaborateurs sont mobilisés pour alimenter quotidiennement l’ensemble de nos sites Web.

Nous assurerons aussi, pendant cette période, toutes les parutions de nos newsletters et de nos magazines. (Silicon.fr – Emarketing.fr – Relation Client – E-commerce Magazine – Chef d’Entreprise Décision Achats – DAF – Action Commerciale – Commerce & Artisan Magazine…)

Pour aller plus loin, nous avons prévu, dès la semaine prochaine, d’étoffer le contenu de nos sites, de développer de nouveaux hubs thématiques, de mettre en place une offre de webconférences et de webinar.

Vous souhaitez communiquer et interagir avec nos audiences, n’hésitez pas à contacter nos équipes. Pour cela rien de plus simple, ils ont tous accès à leurs mails et, les lignes fixes sont reroutées

Parce que c’est dans les périodes difficiles que naissent les plus belles innovations, construisons ensemble dès aujourd’hui vos succès de demain.

