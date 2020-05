Le NFC, bientôt une technologie de recharge sans fil ?

La recharge sans fil, bientôt possible par NFC ?

Le Forum NFC, qui contribue à la normalisation de la technologie, vient d’adopter une spécification dans ce sens.

Avec une puissance maximale fixée à 1 W*, le dispositif conviendrait à des accessoires tels que les oreillettes, les smartwatchs ou les stylets. Et, de manière générale, à des produits trop petits et/ou non positionnés suffisamment haut en gamme pour implémenter le standard Qi.

Ce dernier fonctionne entre 80 et 300 kHz (110 -205 pour la charge « faible puissance » jusqu’à 5 W ; 80-300 pour la charge « moyenne puissance », potentiellement jusqu’à 120 W).

Le NFC opère à plus haute fréquence (13,56 MHz). Là où il perd en puissance, il gagne en efficacité de charge. Avec une seule antenne pour gérer le transfert de données et d’énergie, il présente un avantage en matière de coût et d’encombrement.

À suivre en parallèle : l’intégration, dans la pile NFC, d’un protocole de transfert d’argent entre appareils. La spécification est ouverte à l’industrie, mais pas encore adoptée.

* Des implémentations délivrant bien plus de puissance ont été proposées.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.