NFT : Tim Berners-Lee vend une image du code source du Web pour 5,4 millions $

A l’issue d’une semaine d’enchères, débutée le 23 juin et orchestrée par Sotheby’s, le NFT a trouvé un acquéreur, qui reste pour le moment anonyme, pour 5,4 millions $.

Just four hours to go before our special auction for the source code for the World Wide Web as an NFT closes for bidding 👇#ThisChangedEverythinghttps://t.co/nESzMOeNp0

— Sotheby’s (@Sothebys) June 30, 2021