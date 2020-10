Nokia s’engage pour 5 ans avec Google Cloud

Un client de plus pour Google Cloud dans le secteur des télécoms. Le groupe américain officialise la signature d’un contrat avec Nokia.

L’équipementier finlandais entreprend, dans le cadre de cette « collaboration stratégique de cinq ans », la migration de son infrastructure informatique actuellement sur site. Le processus a démarré et « devrait s’étendre sur une période de 18 à 24 mois ».

We are proud to announce our collaboration with Google Cloud to transform our digital infrastructure. Read about the strategic collaboration and the planned #DigitalTransformation here: https://t.co/2MOWN3phhD#cloud pic.twitter.com/2tn9TGa00M

— Nokia (@nokia) October 14, 2020