Nomination : Béatrice Kosowski, nouvelle General Manager d’IBM France

Changement de tête à la direction générale d’IBM France : Béatrice Kosowski remplace Nicolas Sekkaki, qui était en poste depuis juillet 2015.

IBMeur.se depuis 25 ans, elle dirigeait l’entité « Global Technology Services » pendant les cinq dernières années au poste de Directrice Générale. « Auparavant, elle était Managing Director en charge de la SNCF, et elle a assuré plusieurs postes de direction à l’international au sein d’IBM Global Financing » précise un communiqué.

C’est la troisième femme qui dirige IBM France après les exercices de Cathy Kopp ( 2000-2001) qui avait laissé les rênes à Françoise Gri ( 2001-2007).

« Béatrice est une dirigeante remarquable, passionnée par le développement d’équipes et la création de valeur pour nos clients », a déclaré Marta Martínez Alonso, directrice générale d’IBM Europe, Moyen-Orient et Afrique, sa N+1. « Elle comprend comment les clients peuvent tirer bénéfice de la migration vers le Cloud hybride, et elle s’engage à maintenir IBM comme un acteur de confiance. »

Son prédécesseur, Nicolas Sekkaki, a quitté IBM pour rejoindre le groupe de transport maritime et de logistique CMA CGM au poste de directeur général adjoint IT, Digital & Transformation.

