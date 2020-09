Nomination : Jean-François Sebastian, nouveau patron de SAS en France

Directeur commercial de la filiale française depuis deux ans, Jean-François Sebastian prend du galon chez SAS France avec sa nomination à la fonction de « Country Manager ».

A la tête d’une équipe de 250 personnes, il reporte au Vice-Président de SAS pour la région South West Europe (France, Benelux, Espagne, Portugal).

Avant son arrivée chez SAS France en 2015, il avait exercé des fonctions commerciales chez HPE et Mc Afee.

Classé leader mondial des solutions de « predictive and advanced analytics » avec une part de marché supérieure à 27,7%, SAS a annoncé en juin l’extension de son accord avec Microsoft pour r la migration de solutions analytiques et sectorielles de SAS vers Azure. La firme de Redmond devient ainsi le fournisseur de services cloud de référence pour l’offre SAS Cloud (logiciels et services managés par SAS).

En 2019, l’éditeur dévoilait un investissement d’ un milliard $ au cours des trois prochaines années pour la recherche et développement en IA, des programmes de certification et une académie de science des données.

SAS veut notamment s’appuyer sur l’intelligence artificielle pour développer des outils de gestion des données, d’analyse client, de fraude, de sécurité et de gestion des risques.

Il est aussi question d’introduire une dose d’IA dans les flux de données IoT pour couvrir les domaines de la fintech, de la santé et de l’industrie manufacturière.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.